13H22 - Aos 38 anos, Forlán está de regresso ao futebol. O uruguaio, que tinha abandonado os relvados em 2016, assinou pelo Kitchee SC de Hong Kong.



13H18 - Em Itália, a Sky aponta o nome de Antonio Conte, treinador do Chelsea, ao banco do PSG para suceder a Unai Emery

12H30 - O União da Madeira rescindiu com o médio senegalês Sagna, na sequência do processo disciplinar instaurado ao jogador.



12H03 - O presidente do Besiktas confirmou o acordo com o Everton para a transferência de Cenk Tosun.



11H56 - Kepa Arrizabalaga já assinou o contrato com o Real Madrid.



11H45 - O Schalke 04 confirmou esta quinta-feira que conta com Marko Pjaca como reforço depois de ter sido estabelecido um acordo de empréstimo com a Juventus até final da temporada.



11H35 - Guardiola quer contratar Iñigo Martínez e Alexis Sánchez para o Manchester City por 50 milhões de euros.



11H30 - O Inter Milão quer Juan Mata, avança o 'Mirror'.



11h16 - O Torino oficializou esta quinta-feira a demissão de Sinisa Mihajlovic horas depois de terem começado a circular rumores sobre este desfecho, o que levou a que uma delegação de jogadores chefiada pelo capitão de equipa Andrea Belotti se deslocasse ao hotel do treinador para manifestar solidariedade.



10H28 - O Leicester terá chegado a um princípio de acordo com o Arsenal para a transferência de Riyad Mahrez este mês.



10H26 - O 'Daily Mail' reforça que o Manchester United está insatisfeito com Mourinho e que esses sinais de desgaste se notam também no facto de o treinador português passar cada vez menos tempo na cidade.



10H21- Casillas deixou uma mensagem de Victor Valdés que anunciou o fim de carreira no dia 2 de janeiro.



No hace falta ver tu palmares para saber lo grande que has sido. Suerte en tu nueva etapa Víctor! https://t.co/94xGIuuprs — Iker Casillas (@IkerCasillas) 4 de janeiro de 2018

- Edu Aguirre revelou no programa 'El Chiringuito' que três equipas fizeram ofertas porO negócio entrepornão está ainda selado, mas certo é que o médio já só está com a cabeça em... Alvalade . Segundo foi possível apurar por, o jogador de 20 anos já não se apresentou no arranque da pré-época do emblema do Rio de Janeiroé o defesa-direito que o pretende assegurar na atual reabertura do mercado , mas a equipa da Luz já sabe que terá a concorrência dovai estar às ordens de Pedro Martins na segunda metade da época . O médio ruma aopor empréstimo do Sporting, num negócio que, em princípio, nada tem a ver com a transferência de Raphinha para Alvalade.Bom dia! Mesmo que ainda esteja a fazer o rescaldo da jornada, não perca o mercado de transferências que hoje continua com vários negócios em perspetiva!