- Opondera apresentar uma(56,4 milhões de euros) aopor, defesa-central que os foxes contrataram aodepois de uma boa segunda metade de temporada, com o treinador portuguêsà frente dos tigers.Villarreal oficializa contratação do colombiano Roger Martínez.A rádio Caracol avança que o colombianojá terá assinado peloe que chegará amanhã à Catalunha para cumprir os testes médicos. O médio, de 23 anos, chega donum negócio que se situará entre os 11 e os 12 milhões de eurosO jornal 'As' avança que ocontinua a seguir de perto a evolução de, jovem da formação do, extremo de 17 anosestá prestes a regressar ao futebol português para representar o. O central português do, de 26 anos, é o alvo prioritário da SAD para cobrir a baixa criada pela lesão grave de Ricardo Ferreira, que não volta a jogar esta temporada.chegou, mas poderá nem ter muito tempo em Lisboa. Ao que Record apurou, o médio, de 21 anos, não tem garantida uma vaga no atual plantel do, estando em cima da mesa a possibilidade de vir a ser emprestado a outro emblema ainda nesta janela de transferências.- O jornal 'The Sun' dá conta de um relacionamento tenso entree a administração do, que pretende renovar contrato com o treinador e terá sido colocada perante o que é um ultimato:O diretor-geral para o futebol do, Tiago Pinto, contactou o agente de, polivalente lateral-direito da. O responsável, sabe, também já falou com o diretor desportivo do clube italiano, Monchi, mas o empréstimo (com eventual opção de compra) é complicado Depois de oferecer resistência à saída imediata de, ocomeça a dar sinais de que pode aceder à vontade do jogador e tornar a transferência para o Sporting possível em janeiro.: Há um intruso no top das transferências mais caras do futebol mundial...pretende fazer alguns ajustes na equipa neste mercado de transferências e uma das prioridades seria contar com, por empréstimo.sabe que o emblema pacense já iniciou contactos nesse sentido com oé uma das pedras basilares da equipa de Jorge Jesus e, por isso, tem a porta de saída completamente fechada noBom dia! Olhos postos num 'domingo de Reis' em matéria de jogos da Liga NOS, mas convém não deixar fugir o que se passa no nercado de transferências...