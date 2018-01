? @jordimboula1 prolonge de 2? ans : il est désormais lié au club jusqu’en 2?0?2?2? ! #Mboula2022 pic.twitter.com/Am9EYEPBR4 — AS Monaco (@AS_Monaco) January 8, 2018

Fans are beginning to fill Camp Nou as they wait to see @Phil_Coutinho in a Barça shirt for the first time... #CoutinhoDay pic.twitter.com/sigOrJtixF — FC Barcelona (@FCBarcelona) 8 de janeiro de 2018

Bom dia! Em dia marcado pela apresentação oficial de Coutinho no Barcelona em mais negócio de milhões, fique a par de mais transferências e dos rumores que agitam o mercado europeu

, do, é hoje apresentado pelo, indicou o clube brasileiro, de Belo Horizonte, na sua página oficial. Os contornos do negócio não foram revelados, mas o defesa-esquerdo, de 23 anos, deverá ser emprestado pelos encarnados até final de 2018.renovou com opor mais dois anos.é reforço da, num contrato anual, com opção de renovação. O defesa uruguaio chega doCoutinho já subiu ao relvado e sentiu o apoio dos adeptosNo mercado de milhões, sabe quem ganha nas maiores transferências de sempre em Inglaterra "Quero agradecer ao presidente [Bartomeu] o esforço e a paciência que teve pelo meu caso, aos dirigentes que me ajudaram. Estou muito satisfeito por estar aqui: como disse, é um sonho. Espero responder em campo a todas as expectativas", afirmou Coutinho ao lado do dirigente do Barça"Todos os adeptos do Barcelona estão entusiasmados com a chegada de Coutinho. Não foi fácil mas o seu esforço em vir para cá juntamente com a sua força e paciência foram a chave", afirmou Josep Maria BartomeuEntretanto, nas bancadas de Camp Nou, já se espera pelo novo craque blaugrana...acaba de assinar peloOs testes médicos aconfirmaram o que já fora avançado: o reforço dochega lesionado prevendo-se uma paragem de 20 dias já alcançaram um acordo para a transferência de Simone Verdi por 20 milhõesO 'Daily Mail' avança que o, que assegurou a contratação deno verão por 60 milhões de euros, está a tentar que o jogador rume a Inglaterra já nesta janela de mercado. O acordo inicial prvia que Keita ficasse noaté final da temporadajá realizou os testes médicos no. A apresentação do jogador brasileiro à imprensa está marcada para as 13h30, duas horas depois da assinatura oficial do contratoainda não foi oficialmente confirmado como reforço doe poderá até nem sê-lo, tendo em conta a possibilidade de empréstimo ainda dentro desta janela de transferênciasO Alavés oficializa a contratação de John Guidetti, que chega do CeltaO Daily Mirror escreve que, avançado francês docobiçado por alguns dos colossos europeus, pediu aoumO treinador doconfirmou a presença de Alberto Bueno na Andaluzia para se juntar ao plantel , explicando que tal ainda não aconteceu porque o presidente do clube, Abdullah Al-Thani, não assinou o documento que permite ao avançado, de 29 anos, chegar por empréstimo doaté ao final da épocaLuís Filipe Vieira e António Salvador, presidentes de, respetivamente, estiveram reunidos no sábado à noite na cidade dos arcebispos para analisarem a proposta de 6 milhões de euros – que poderiam chegar aos 10, por objetivos –, que o clube da Luz recebeu por, jogador emprestado pelas águias aos arsenalistas. O encontro, mantido em segredo num hotel de Braga, culminou com a nega de Salvador a libertar agora o médio , que assim seria vendido ao LA FC, que este ano se estreia na MLS.- A imprensa catalã diz que o central colombianoviaja esta segunda-feira parae que pode ser apresentado pelos líderes da Liga espanhola na próxima quarta-feira. O acordo com o Palmeiras estará fechado.O empréstimo deaopode estar dependente da chegada imediata de Raphinha ao Sporting Acertada a saída de Coutinho para o Barcelona, otem em, internacional francês do Monaco uma prioridade. Os reds parecem dispostos a pagar 101 milhões de euros pelo médio ofensivo de 22 anos.Apesar determinar contrato com o, oestará disposto a pagar 28 milhões de euros para poder contar com o avançado de 29 anos já em janeiro.confirmou o regresso de, de 30 anos, ao, ao qual foi cedido até junho., avançado que passou pelo Benfica, é reforço do, que pagou 2,8 milhões de euros ao Sport. O brasileiro assinou por dois anos.