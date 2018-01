Continuar a ler

11h52 - Siaka Bamba, ex-Sintrense, é reforço confirmado no Fátima. O costa-marfinense, de 28 anos, apontou 3 golos pelo emblema de Sintra na época em cursoEm Espanha, Getafe e Betis estão na corrida pelo mexicano do Chivas Guadalajara, Oswaldo AlanísO portal 'Walesonline' adianta que observadores doestiveram no Estádio do Dragão na noite de domingo a assistir ao(4-2), da 17.ª jornada da Liga NOS. O objetivo foi recolher mais elementos sobreA Sky Sport avança que oestá a tentar a contratação de, extremo egípcio do, já neste mês de janeiroO central francês do, está a ultimar a sua saída para o, do Racing, é apontado aoe até assume que se encaixaria bem no futebol espanhol: "Vou-me sentir confortável"

9h55 - A continuidade de Pierre-Emerick Aubameyang no Borussia Dortmund está em causa, mas o futuro do avançado não passa pela distante China mas sim por um país que fica bem mais perto da Alemanha. Trata-se de Inglaterra, onde o Liverpool se disponibiliza a gastar parte da verba recebida pela venda de Philippe Coutinho na aquisição do gabonês.



O futuro de Bruno Peres na Roma continua indefinido. O lateral, de 27 anos, é desejado pelo Benfica e pelo Galatasaray e, de acordo com a ‘Skysports’, o Brigthon também entrou na corrida.



O Benfica estabeleceu, tal como o nosso jornal adiantou na última edição, contactos por Gaël Kakuta, mas as exigências financeiras do Hebei China Fortune são um travão para o avanço de uma possível negociação.



8h52 - O sonho de Gennaro Gattuso de continuar à frente da equipa principal Milan acabará no final da temporada, pois a administração do clube está a avaliar a disponibilidade de um lote restrito de treinadores para assumirem o cargo para 2018/19. O jornal 'Corriere dello Sport' adianta que Gian Piero Gasperini é o mais recente nome na lista.



A transferência de André Horta para o LA FC ainda não é por esta altura um cenário totalmente colocado de parte



A permanência de Eliseu no Benfica está praticamente assegurada, conforme Record adiantou na última edição. A situação só sofrerá uma alteração caso o esquerdino seja alvo de uma oferta irrecusável mas, nesta altura, este cenário não se coloca.



Dos três reforços garantidos pelo Sporting durante a reabertura do mercado em janeiro, só Wendel já trabalha com os novos companheiros na Academia de Alcochete. Misic e Rúben Ribeiro juntam-se à equipa verde e branca amanhã, logo após o embate de hoje dos leões com o Cova da Piedade.



O Besiktas quer segurar Talisca a título definitivo e, segundo a imprensa turca, o presidente do emblema de Istambul, Fikret Orman, garantiu o empréstimo de 10 milhões de euros para poder colocar já em cima da mesa



Miguel Layún é um dos jogadores que Sérgio Conceição não quer deixar partir se a sua eventual saída não for compensada com a entrada de reforços, mas interessados não faltam para o internacional mexicano, de 29 anos, designadamente em Espanha. Ontem, o jornal ‘Marca’ deu conta da vontade do Deportivo da Corunha em recebê-lo para reforçar o lado direito da defesa



Nico Gaitán deslocou-se ontem a Lisboa com um propósito: obter um passaporte comunitário para rumar à Premier League onde... o Watford de Marco Silva o espera.



O Benfica está à procura de colocação para Diego Lopes e o regresso ao Rio Ave parece ser o cenário mais provável.



O Barcelona vai colocar em prática um plano de emagrecimento do plantel após ter investido 120M€ (mais 40M€ em variáveis) em Coutinho



