Rúben Ribeiro já está em Lisboa. O reforço do Sporting viajou de avião do Porto até à capital, chegando ao aeroporto de Lisboa às 9h40, acompanhado pelo empresário João Pinheiro. O atacante, ex-Rio Ave, deverá integrar o treino desta tarde já em AlcocheteAndré Carrillo não é o único jogador emprestado peloque pode significar um encaixe financeiro ainda esta temporada. Em Itália, Bryantem estado emanunciou a contratação do guarda-redes Matthew (ex-Fornos de Algodres), do médio Milton (ex-Alvarenga) e do avançado Niang (ex-Freamunde), que vêm colmatar a ausência, por lesão, de Miguel Assunção, e as saídas de Diogo Melo (rumou ao Almancilense) e de Tica (opção própria por ter emigrado para a Bélgica). O clube anunciou ainda a cedência de Ndaw ao Ferreira D’Aves.oficializa a contratação deO central colombiano custou 11,8 milhões de euros e assinou contrato por cinco temporadas e meia, até junho de 2023. Mina chega doe fica com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euroscontinua a fazer movimentar grandes clubes europeus face à indefinição à volta do seu futuro. Desta feita, e segundo noticia o ‘Kronen Zeitung’, houve uma reunião na Áustria com o intuito de definir um plano de ataque para a contratação do júnior encarnado, de apenas 16 anos.O brasileiroestá muito interessado em trocar opelo, onde o treinador Luciano Spalletti o identificou como médio capaz de ajudar a solucionar parte dos problemas apresentados pela equipa está já a preparar uma resposta à super agressiva política de contratações do Barcelona, a qual pode começar a ser dada ainda este mês. Florentino Pérez é um homem que adora capturar nomes sonantes e não vem convivendo muito bem com o facto de Josep Bartomeu ter adotado uma estratégia idêntica. Em cima da mesa estão quatro nomes já foi apresentado oficialmente no, assumindo finalmente que a inatividade a que foi sujeito durante a primeira metade da época teve a ver com as suas decisões.

vai garantir à SAD domais alguns milhões. Segundo as informações recolhidas pelo nosso jornal, o, clube ao qual o extremo está emprestado, já informou os encarnados de que pretende garantir os serviços do jogador a título definitivo , estando a opção de compra cifrada em 15 milhões de euros.Pouco utilizado no, avançado de 28 anos, está interessado, escreve o ‘Tuttosport’ em jogar no Inter por empréstimo.poderão apresentar uma proposta pelo internacional inglês ainda este mês.disputame esperam convencer oa libertar o extremo inglês de 28 anos por cerca de 22 milhões.estará a tentar garantir a cedência do avançado, mas Conte só aceitará a saída do belga, caso oreforce o ataque.Em grande momento na, o atacante argentinoviu o seu nome ser associado ao, que procura um substituto para Coutinho. Suso (Milan) também surge na lista de Klopp.é esperado hoje empara assinar um contrato de quatro épocas e meia. Oreceberá cerca de 12 milhões de euros pelo médio francês de 26 anos, segundo a imprensa inglesa.Estrela do, o avançado brasileirode 20 anos é pretendido pelopara suceder a Alexis Sánchez. O clube francês pede 50 milhões pela transferência.O ‘Mundo Deportivo’ revela quejá tem acordo com opara rumar a Milão por empréstimo com opção de compra no final da época, faltando apenas o ‘sim’ doirá negociar com os turcos doo regresso dede 33 anos ao clube do Rio de Janeiro, depois de acertarem os valores do salário com os representantes do brasileiro.Bom dia! Entradas, saídas, renovações e... muitas especulações: o mercado de transferências está ao rubro! Acompanhe-nos ao longo do dia e fique a par de tudo o que se passa