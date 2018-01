¡Leandro Cabrera ya está con nosotros y ha querido mandar este mensaje para todos los azulones! #CabreraAzulon pic.twitter.com/959fWSCdgR — Getafe C.F. (@GetafeCF) 15 de janeiro de 2018

- O treinador do, Luciano Spalletti, quer reforçar o ataque mas o clube só tem possibilidade de contratar aquele que será o terceiro futebolista deste mercado de transferências sesair por empréstimo ou a título definitivo,O central uruguaiofoi oficializado como novo reforço do. O jogador chega por empréstimo do, da Serie A italianaEm Espanha, avança-se que oe oestão na corrida por, do Atlético Madridanunciou esta segunda-feiracomo sucessor de Mark Hughes no cargo de treinador. O escocês, cujo último trabalho foi no Wolverhampton entre 5 de novembro de 2016 e 30 de maio de 2017,O portuguêstransformou-se no ativo mais rentável do(PSG) no mercado de transferências de inverno e o clube francês decidiu subir substancialmente o valor pelo qual está disponível a negociar a venda definitiva do passe.está à procura de um guarda-redes neste mercado de transferências.(Real Madrid),(Manchester United) e(Sevilla), são os objetivos principaisdeixou o comando tenico do. Embora tenha vencido o Aliança da Gandra, a equipa de Foz de Sousa perde o seu terceiro treinador da época.O jornal 'The Guardian' acrescenta pormenores ao processo que terá levado oa superar ona tentativa de contratação de, Fernando Felicevich.está a pôr meio Brasil em alvoroço. O médio que está sem clube depois de findar contrato com otem São Paulo, Atlético Mineiro, Corinthians e Palmeiras 'à perna', com este último a ter inclusivamente reatado as negociações para convencer o jogador a assinar. Contudo, e segundo revelam vários media canarinhos, oé outros dos interessados no futebolista brasileirovai ser oficializado durante o dia de hoje como reforço doO jornal 'As' escreve esta segunda-feira quequer sair doporque se sente enganado pelas promessa de renovação de contrato feitas pelo presidente Florentino Pérez. O internacional português pretende regressar ao, onde acredita que tem condições para prosseguir a carreira, e já informou vários companheiros de equipa da decisão soma interessados em Portugal e, sabe, o empréstimo é uma hipótese em estudo por parte da SAD liderada por Luís Filipe Vieira., lateral-direito do, vai mesmo, ao que tudo indica, reforçar ojá nesta janela de transferências . O internacional nigeriano, sabe, chegou ontem a Lisboa e passou a tarde no Hospital da Luz a realizar os obrigatórios exames médicosjá chegaram a um princípio de acordo tendo em vista a transferência de. O extremo, de 23 anos, deverá ser emprestado ao clube italiano por uma época e meia , até junho de 2019, com os leões a encaixarem de imediato 1 milhão de euros pela cedência, médio internacional alemão, de 22 anos, termina contrato com omas já tem uma proposta do Bayern. "Seríamos loucos se não tentássemos contratar um internacional alemão a custo zero", disse Rummenigge, presidente do clube bávaro.Apesar das conversas entre clubes, oanunciou que o médio da Guiné-Conacri, de 22 anos, só rumará ao Liverpool no próximo verão.espera um acordo do Villarreal com o Beijing Guoan para rumar à China. "Ainda sou jogador do Villarreal. Estou entre dois clubes", disse o goleador africano., lateral-esquerdo colombiano, de 31 anos, voltou ao seu país para representar o América Cali.. O médio turco teve 200 adeptos do Basaksehir à sua espera no aeroporto de Istambul.Bom dia! A postos para mais uma semana de muitos e bons negócios no mercado de transferências? Acompanhe o todas as movimentações...