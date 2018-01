Confira o que aconteceu no mercado de transferências na quarta-feira, 17



O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, viajou ontem para Leipzig, na Alemanha, para fechar a transferência de Úmaro Embaló para o RB Leipzig, sabe Record. O líder do clube da Luz encontra-se na companhia de Paulo Gonçalves, assessor jurídico da SAD, e ainda de Catió Baldé, empresário do jovem extremo, de 16 anos, e a verdade é que as próximas horas deverão mesmo trazer novidades relativamente à saída do jogador para o emblema germânico que pode render O futuro devai passar pelo empréstimo a um clube estrangeiro e oé um forte candidato à contratação do médio , de 22 anos.estão em vias de se tornar reforços do FC Porto para a segunda metade da época, devendo os dois chegar ao Dragão por empréstimoestá também a tentar dar uma prenda a... Quique Flores, ex-treinador do Benfica. Nesse sentido, tal como Record noticiou na sua edição de quarta-feira,é um dos alvos identificados, sendo que o clube espanhol está pronto a avançar com uma proposta de 4 milhões de euros pelo passe do camisola 10 doO presidente do, Luís Filipe Vieira, viajou ontem para Leipzig, na Alemanha, para fechar a transferência depara o, sabe. O líder do clube da Luz encontra-se na companhia de Paulo Gonçalves, assessor jurídico da SAD, e ainda de Catió Baldé, empresário do jovem extremo, de 16 anos, e a verdade é que as próximas horas deverão mesmo trazer novidades relativamente à saída do jogador para o emblema germânico que pode render um encaixe de 15 milhões de euros

O treinador do Arsenal, Arsene Wenger, reconheceu que é "mais do que provável" que oassine peloO futebolista alemãoanunciou que vai continuar no, clube da Liga norte-americana (MLS) que representa desde março de 2017.As negociações entreestão bem encaminhadas para quetroque os gunners pelos red devils. A apresentação do avançado em Old Trafford estará por horas e por isso o volume de rumores é enorme , quase sempre com as redes sociais como palco.não quis confirmar a chegada de Waris e Paulinho por empréstimo: "Conheço esses jogadores mas como ainda não pertencem ao FC Porto não vou falar. Se se vier a concretizar falarei deles ou de outros."O guarda-redes do Estorilvai jogar até ao final da temporada no, confirmou o assessor de imprensa do clube de Sintra.garantiu o concurso do defesa-central(ex-Taboão da Serra), do lateral-esquerdo(ex-Mirassol), do médio-ofensivo(formado nas escolas do São Paulo) e dos avançados(ex-Operário de Mato Grosso) e(ex-Trofense).elegeucomo sucessor para Philippe Coutinho eé o novo treinador do2.º classificado da Série B do Campeonto de Portugal. O técnico de 38 anos tinha estado no, da mesma competição, até ao mês passado.: Odespediu o treinador, devido aos fracos resultados da equipa. Michel Preud'homme pode vir a ser novo técnico estará interessado no concurso de Ignacio Pussetto segundo avança a televisão 'TyC Sports' esta quinta-feiraanunciou a renovação deaté 2022. O central fica com uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros , ques estaria a um passo do, acabou por rumar... à China. Ofez negócio por 37 milhões de eurostemno mercado mas está a sentir dificuldades para encontrar colocação para o internacional português que contratou ao Sporting no verão de 2016 por 40 milhões de euros. As últimas notícias dão conta de dois desenvolvimentos: o fracasso nas negociações com o; e o interesse do, clube que será mais do agrado do médio tendo em conta um possível empréstimo.O agente de, emprestado peloao, garante que o central só pensa ficar no clube transalpino a título definitivo Apesar de ter revelado o desejo de jogar no é proibitivo para os cofres dos dragões nesta fase, uma vez que se trata da jóia da coroa do