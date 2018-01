Continuar a ler

13H10 - Zidane insiste que não quer reforços neste mercado de inverno: «Ninguém, ninguém»O treinador do, Arsène Wenger, contava convocarpara o jogo deste sábado frente ao Crystal Palace devido à lesão sofrida por Danny Welbeck no treinos de quinta-feira à tarde, mas foi forçado a desistir da ideia devido aospara oemitiu um comunicado a negar as notícias deste sábado que dão conta de um acordo total comtendo em vista a próxima temporada.Acordo total para queseja emprestado pelo Barcelona ao, avança a imprensa espanhola.Zidane foi questionado sobre o interesse doem: "Não falo de jogadores que não são meus. É um jogador que encanta todo o mundo do futebol, é um grande jogador".O jornal britânico "The Mirror" avança queé o treinador desejado para assumir o comando dona próxima temporada.- Ochegou a acordo comquanto a um contrato a partir da próxima temporada, do qual faz parte uma cláusula indemnizatória - O jornal 'Marca' escreve este sábado que onão está interessado em contratarnum artigo que contraria por completo o que foi avançado por outros órgãos de comunicação social espanhóis na última semana, poisA decisão de reconsiderar a possibilidade de trocar opelonão significa quetenha desistido de esperar que um clube de maior dimensão e ambições manifeste interesse em o contratar aproveitando o mercado de transferências de inverno. Este desenvolvimento da situação avançado pelos canais italianos de televisão Sky Sport e Sportitalia revela que o internacional português informou o Inter Milão que- O próximo a entrar na 'dança' dopoderá ser. Segundo a imprensa espanhola, o avançado francês tem à sua espera a camisola 7, sem dono desde a saída de Arda Turan, até porque o reforço Coutinho deverá ficar com a 14, para já de Mascherano, que está de saída para a China.Paul Le Guen, antigo treinador do PSG, disse que o"perdeu uma grande oportunidade" ao não conseguir convencerDepois de ter jogado noem 2016/17,pode voltar a Itália este mês, agora para representar o Benevento. A imprensa escocesa confirma que já há contactos com o Rangers para a transferência do central de 36 anos.- O 'não' passou a um ‘talvez’. A imprensa italiana deu conta da recusa deem rumar ao, mas sábado as informações já deixavam uma porta aberta. De qualquer modo, a saída do Inter parece inevitável, embora o médio português ainda aguarde por um convite mais aliciante.médio de 22 anos, chegará em junho aoaltura em que termina a ligação ao Schalke 04.- Oconfirmou o regresso de Van Persie, de 34 anos. "Bem-vindo a casa", escreveu o clube, onde o holandês começou a carreira.Sky Sports coloca Besiktas, Watford, Newcastle e Southampton na corrida por- Prestes a perderpara oPaulo Fonseca, técnico do Shakhtar, ofereceu 15 milhões ao Dínamo Zagreb pelo médio Nikola Moro, de 19 anos.