14h11 - Rakip, jogador emprestado pelo Benfica aodeu a primeira entrevista como jogador dos eagles, mostrando-se feliz com a chegada à Premier League.é o mais forte candidato a suceder a Dito no comando técnico do Famalicão.foi confirmado norejeitou uma proposta da federação escocesa, preferindo manter-se à frente da seleção do seu país, aO avançado brasileiroe orescindiram o contrato que os unia até junho de 2018, informou o clube da Liga NOS em comunicado.O jornal 'The Times'que levoua aceitar incluirna troca de jogadores entreanunciou a saída do treinador, por mútuo acordo, num momento em que o clube é 19.º e penúltimo classificado na Liga francesa. Michael Debève assumirá os destinos da equipa.O 'Sport' anuncia que ojá fez contactos para sondar a possibilidade de contratarpara a próxima temporada.- Aestá interessada na contratação depara a próxima temporada e já apresentou mesmo umaao agente do avançado do, Mino Raiola.(Turquia) anunciou a contratação dejogador brasileiro que foi condenado a 9 anos de prisão por violação., antiga glória do, salientando que se trata de um suplente doanunciou a saída do treinadoranunciou a renovacão deaté 2025. O guarda-redes esteve a um passo de assinar pelo Real Madrid com Zidane a entrar em conflito com Florentino Pérez por causa desse dossiê. O treinador merengue sempre disse que não precisava de mais um guardião.informou oque quer sair para o. O clube espanhol está interessado no avançado e apresentou uma proposta para empréstimo, a qual terá sido recusada pelos reds.vai despedir-se terça-feira do Barcelona. O clube catalão prepara-lhe uma homenagem, numa cerimónia em que estará todo o plantel e equipa técnica.faz os testes médicos para se tornar jogador dojá está em Milão para ser apresentado pelo- Além de(Génova) e(V. Guimarães), a SAD leonina está muito perto de resolver mais um dossiê pendente:não entra nos planos de Jorge Jesus para a segunda metade da temporada e o internacional sérvio está muito perto de chegar a um acordo para a saída definitiva de Alvalade., médio sueco que os encarnados contrataram já este mês, tinha praticamente tudo acordado com o Crystal Palace para reforçar o emblema da Premier League por empréstimo até ao final da temporada, mas, segundo as informações recolhidas por Record, o Benfica pode recuar na intenção de ceder o ex-Malmö. Tudo devido à grave lesão sofrida por Krovinovic na partida com o Chaves, que pode abrir espaço à inscrição do reforço de inverno na Liga.- Bom dia. Estamos de volta para acompanhar mais um dia de mercado. Esta segunda-feira é esperada a oficialização da transferência depara o