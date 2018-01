Marítimo no avançado Michel Douglas, de 26 anos, figura do CSA de Alagoas, que ajudou a subir à Série B brasileira. Resta apenas definir se o dianteiro viaja ainda este mês para a Madeira ou apenas na próxima temporada.



O Alavés está a preparar uma nova ofensiva para Miguel Layún até ao final da época, embora saiba que a missão não é fácil, face à intransigência de Sérgio Conceição em abdicar do mexicano



Cristiano Giuntoli, diretor desportivo do Nápoles, está em Lisboa desde domingo para arrancar Benfica por Grimaldo, noticiou o ‘Corriere dello Sport’.



Welthon, avançado que representava o P. Ferreira, é



Welthon, avançado que representava o P. Ferreira, é reforço do Vitória até junho de 2022 e fica blindado com uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros

As negociações para a transferência de Welthon do P. Ferreira para o V. Guimarães foram duras, mas o processo que se tinha revelado inconclusivo no fecho do mercado de verão foi finalmente concluído. O agente do jogador, Marco Aurélio, tomou posição sobre a operação através das redes sociais, explicando alguns dosestá de olho em, avançado do. Otambém tem estado a seguir o jogadorha puesto sus ojos en él.Chicharito Hernández não descarta deixar oneste mercado de transferências, seus meses depois de ter chegado, assegurou o seu empresárioassegurou a transferência de, defesa internacional sérvio que chega por empréstimo doaté final da temporada, altura em que o clube italiano tem opção de acionar a contratação em definitivo.- Oestá interessado em contratar defesa-central do Athletic Bilbao que tem vindo a ser associado ao Barcelona.- O administrador delegado da, Giuseppe Marotta, afastou qualquer possibilidade deser contratado A 'La Gazzetta dello Sport' avança que ojá avançou com uma proposta de um contrato de duas temporadas por, doNa mensagem de despedida aos adeptos do, que reforça agora o, recordou um dos seus melhores golos com a camisola dos red devils. "Gostei de ter a honra de contribuir para a história de um grande clube ganhando a Liga Europa. Recordo esse jogo, bem como o golo de escorpião que marquei no Boxing Day e ouvir o cântico 'Whoa Mkhitaryan...' sempre que entrava no relvadopode não ficar desempregado por muito tempo. O treinador português recentemente dispensado pelodepois de apenas uma vitória em 11 jogos na Premier League, é desejado no Southampton , segundo o jornal inglês 'The Sun'.- O presidente da federação egípicia, Hany Abo Rida, já vêem Espanha na próxima temporada. "O Real Madrid fará uma grande oferta por Salah este verão", afirmou o dirigenteA transferência depara oestá perto de concretizar, depois de a administração da SAD doter dado luz verde na reunião de ontem . Os encarnados embolsam 15 milhões de euros, mais cinco milhões se se concretizarem determinados objetivos.está muito perto de ser oficializado como reforço doaté ao final do ano, depois de o clube argentino ter chegado a acordo com o FC Porto para um empréstimo com opção de compra