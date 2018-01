Continuar a ler

13h01 -está em negociações para ser o selecionador dajá fez os testes médicos pelo. O anúncio da contratação está iminente.Bartomeu, presidente do Barcelona, lamentou a saída de"É um dia de emoções. Estamos felizes por ti, Mascherano, porque inicias um novo desafio mas também. sentimos tristeza por perder um jogador e uma pessoa como tu", disse.subiu a oferta porpara 70 milhões de euros, de acordo com o que avança a imprensa inglesa.oferece 45 milhões de euros poravança o jornal 'La Gazzetta dello Sport'.despediu-se do: «Há que aceitar que já não sou o que era»orientou o primeiro treino noEstá imimente a contratação decentral do Athletic Bilbau, por parte do, revela a Cadena Cope. O clube inglês vai pagar 65 milhões de euros.O clube chinês oficializou esta quarta-feira a contratação do argentino, de 33 anos, que alinhava no- Oestá interessado no brasileiro, do. Segundo escreve o 'Le Parisien', o clube espanhol já terá oferecido 18 milhões de euros, mas a proposta pode chegar aos 30 milhões, dependendo de uma série de bónus por objetivos.Segundo a imprensa espanhola, a novela à volta de, com Zidane a mostrar-se intransigente quanto à possibilidade de o guardião dochegar aoainda este mês, não passava de uma oportunidade de mercado tendo em conta o anterior valor da cláusula de Kepa ou o facto de este terminar contratoWenger admite que oestá interessado em, salvaguardando, todavia, que o gabonês do Dortmund é uma de várias hipóteses para reforçar o ataque. "Ele é um dos possíveis reforços, mas tenho outros na cabeça. Ainda não tomámos uma decisão", garanteOs capitães doorganizaram jantar para 'trazer'de volta à equipa:Sérgio Ramos, Marcelo e Luka Modric, médio internacional sub-21 pelo Luxemburgo, está a fazer testes com a equipa de juniores do, de Tiago Fernandes, e em breve pode assinar contrato.está muito perto de trocar opelo. As partes estão próximas de um entendimento, tendo em vista o empréstimo ao emblema argentino, e o avançado aguarda por fumo branco nas negociações nas próximas horasé uma das prioridades doneste mercado de transferências e, ao que o nosso jornal sabe, o clube argentino está disposto a subir a parada pelo jogador já se decidiu quanto à contratação dea título definitivo. De acordo com o diário italiano ‘Giornale di Sicilia’, o emblema da Série B está disposto a acionar a cláusula de opção de compra sobre o jovem polaco, estipulada em 3,5 milhões de euros.está a agitar fortemente o mercado espanhol, com vários clubes interessados em receber o internacional mexicano , de 29 anos, até ao final da época. Além doe do, também oquer reforçar a sua defesa com o lateral dorealizou os exames médicos obrigatórios noe, ao final da noite de ontem, estava iminente a oficialização do acordo de cedência do médio colombiano durante um ano.tem preparada uma oferta de 30 milhões de euros para contratar, que está cedido aoaté final da temporada.Um emissário do clube chinês encontra-se em Lisboa para negociar com a SAD do