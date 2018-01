@3gerardpique will sign his new contract on Monday.



- Acontactou opara perceber se os colchoneros estão disponíveis a negociar a transferência deestá a negociar com aum contrato para assumir oc argo de selecionador.Segundo a Sky Sports da Alemanha, o, apesar de que já ter recusado ofertas do Arsenal, quer venderantes do fecho do mercado de invernogarantiu à 'Kicker' que vai ficar no. "Vou manter-me até ao verão. Depois logo veremos", assegurou.- Um grupo de representantes dovisitou a sede dae a comunicação social italiana noticiou o facto. O objetivo foi apresentar uma proposta de 50 milhões de euros por, a qual terá sido recusada.O médio brasileirovai, do Brasil, até final da presente temporada, anunciaram este sábado os canarinhosestá a um pequeno passo de confirmar a contratação de, avançado de 16 anos doque tinha vindo a ser apontado nos últimos como reforço da Juventus. A novidade foi adiantada por dirigente dos rossoblù.A 'Gazzetta dello Sport' aponta(PSG) como o grande objetivo do, uma operação que não se afigura fácil. Assim, os italianos já terão em, do Celta, outra alternativaÉ umem versão 'mãos largas' aquele que o 'Daily Mail' fala hoje. O jornal inglês escreve que os merengues preparam 570 milhões de euros para contratarDepois das saídas de Lisandro López, Filipe Augusto e Gabriel Barbosa, as ‘ordens’ da SAD do Benfica são para que o plantel sofra ainda mais cortes. E há nomes na calha... - Oestá no mercado à procura de um avançado:(Chelsea) é a primeira opção, mas também vê em(Liverpool) uma alternativa.Está marcada para segunda-feira a assinatura da renovação de contrato de Piqué. Recorde-se que o central ficará ligado aos blaugrana até 2022, passando agora a ter uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros Sai, não, sai, não sai... As notícias que dão conta queestá com um pé mais fora do que dentro nocontinuam a dar que falar neste mercado de transferências com o internacional português a fazer questão de assumir estar de corpo e alma no Santiago Bernabéu Após meia época nofoi ontem oficializado pelo, da Série B brasileira. O central cedido pelo Benfica diz ter sido cumprido o seu desejo.é o central do momento em Portugal. As boas prestações do internacional venezuelano despertaram a atenção de vários clubes, mas onão quer abrir mão de um dos seus maiores ativos a qualquer preço.sabe que o emblema beirão está a pedir 2,5 milhões de euros pela metade do passe que detém de Osorio. ADepois das saídas de Hermes (Cruzeiro) e Pedro Pereira (Génova), jogadores que estiveram a trabalhar integrados na equipa B desde o início da temporada, o próximo passo da SAD encarnada passa por resolver a saída de Ola John . Neste momento, o mais provável é que o internacional holandês, de 25 anos, termine a temporada na Luzquer conquistar títulos pelo, pelo que não coloca a hipótese de sair de Alvalade em janeiro.Bom dia! Em sábado de final da Taça CTT, há muito mais para acompanhar até à hora do apito inicial do V. Setúbal-Sporting, em Braga: acompanhe aqui tudo sobre o mercado de transferências