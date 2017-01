O treino da equipa nesta quarta-feira foi orientado por Isma Piñera, um 'homem da casa', que integrava a equipa técnica.

O Sporting Gijón anunciou que Abelardo Fernández já não é treinador da equipa, deixando o cargo dois anos e meio depois de o ter assumido, na sequência de maus resultados na liga espanhola - o clube asturiano ocupa o 18.º lugar da classificação, com 12 pontos, mais dois do que Granada (19.º) e três que Osasuna (20.º e último).O sucessor de Abelardo deverá ser Francesc Ferrer, conhecido por Rubi, que integrou a equipa técnica do Barcelona entre 28 de junho de 2013 e 19 de maio de 2014. Todavia, Javier Fernández, presidente do Sporting Gijón, declinou confirmar.