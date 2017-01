Abelardo deixou na terça-feira de ser treinador do Sp. Gijón , mas a sua atitude pós-despedimento certamente não passará em claro aos adeptos do conjunto das Astúrias. É que, ainda que tivesse contrato até 2020 e, por isso, direito a uma indemnização de quatro milhões de euros, o técnico decidiu prescindir desse valor. E explicou porquê."Como sportinguista, ainda que tivesse contrato até 2020, não poderia fazer isto ao clube dos meus amores. Já o fiz noutros clubes e não iria ser diferente aqui. Como poderia? Não tenho problema em perdoar dinheiro. Há coisas mais importantes. A lealdade para com o meu clube acima de tudo", explicou o agora ex-técnico dos asturianos.

Autor: Fábio Lima