O AC Milan garantiu o empréstimo do argentino Lucas Ocampos, que representava o Génova, até final da época, anunciou na segunda-feira o clube milanês.O extremo foi contratado pelo Génova no último defeso, depois de duas épocas ao serviço dos franceses do Olympique de Marselha.As boas exibições do argentino na liga italiana levaram os rossoneri a assegurar o empréstimo do argentino até final da temporada.Antes de Ocampos, o AC Milan já tinha garantido mais dois reforços nesta reabertura do mercado: o espanhol Gerard Deulofeu, proveniente dos ingleses do Everton, e o guarda-redes Marco Storari, que representava o Cagliari.Ocampos, formado no River Plate, chegou à Europa em 2012, depois de ser contratado pelo Mónaco. Em 2014, transferiu-se para o Marselha, dando depois o 'salto' para o Génova.

Autor: Lusa