O defensor, de 24 anos, passou na manhã desta segunda-feira pela clínica de Milanello, para realizar exames e, apesar dos resultados ainda serem desconhecidos, a imagem passada De Sciglio, que apresentou de canadianas e com a zona do tornozelo imobilizada, deixa antever a existência de uma lesão nos ligamentos ou mesmo de uma fratura.De referir que o lance de que resultou a lesão do defesa milanês foi um dos mais polémicos da jornada 22 da Série A. Tratou-se de um 'tackle' violento de Rodrigo de Paul, sancionado 'apenas' com um cartão amarelo. O mesmo Paul que viria a marcar o golo da vitória da Udinese, numa fase em Sciglio continuava a ser assitido junto da linha lateralDe nada valeram os protestos de jogadores e técnicos do AC Milan. A Udinese venceu, por 2-1, e o central vai parar durante um período prolongado, o mesmo devendo suceder com Bonaventura, que abandonou o relvado a coxear, devendo realizar exames nas próximas horas.