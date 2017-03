Adam Clayton prolongou esta quarta-feira, até junho de 2021, o contrato que o liga ao Middlesbrough. O médio, de 28 anos, é pedra fundamental no esquema de Aitor Karanka, desde que foi contratado ao Huddersfield, no verão de 2014, e foi eleito melhor jogador do Boro, no ano de regresso à 'Premier League' pelas duas principais claques do clube: 'Middlesbrough Official Supporters Club' e 'Middlesbrough Supporters South'.Minutos após colocar a caneta no papel, Clayton mostrou-se satisfeito por, finalmente, ter-se concretizado uma negociação que se arrastava há já algum tempo. "Coloquei a caneta no papel, finalmente. Era algo que já estava a decorrer há algumas semanas e colocar no papel, sabendo que vou ficar aqui mais um par de anos é realmente bom", confessou o médio da equipa que ocupa a 17.ª posição da 'Premier League'.

Autor: João Lopes