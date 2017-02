Continuar a ler

A questão que se coloca agora é: onde vai Zozulya jogar até final da época? É que não podendo atuar no Betis, por estar já inscrito na Liga pelo Rayo Vallecano, o ucraniano também não pode rumar a outro campeonato, pois já representou o Dnipro no arranque da temporada.



Os adeptos protestaram , procuraram impor a sua vontade e, ao que parece, conseguiram. Roman Zozulya está, assim, de regresso a Sevilha, poucas horas depois de ter chegado ao Rayo Vallecano, por empréstimo do Betis. Em causa está o ambiente tenso em torno do ucraniano , que é acusado pelos fãs do Rayo de ser neonazi, agravado pelos protestos efetuados no treino desta quarta-feira."As pessoas estão acima de tudo, pelo que vamos cuidar do Zozulya, pois queremos que tenha tranquilidade. De momento regressa a Sevilha e depois estudaremos o que se pode fazer juntamente com os nossos serviços jurídicos. Recebemos a notícia de que está a ter problemas com os grupos radicais. Falamos com o Rayo e o que acordámos, em benefício do jogador, é o seu regresso a Sevilha", explicou Miguel Torrecilla, director deportivo do Betis.

Autor: Fábio Lima