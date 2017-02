Adrien Rabiot, 21 anos, parece ter-se conseguido afirmar no PSG . Depois de algumas épocas a ser atormentado pelas lesões, o jovem francês está a ter com Unai Emery uma das melhores temporadas desde que é profissional (2012/2013). As boas exibições não têm passado despercebidas aos gigantes londrinos Arsenal Tottenham que, tal como anteriormente , voltam a demonstrar interesse no médio, segundo avança a imprensa britânica.Com 27 jogos realizados até ao momento, Rabiot é uma das peças imprescindíveis no meio-campo do PSG. O internacional francês tem contrato até 2019, mas o interesse inglês pode apressar uma renovação ou precipitar uma venda.Tanto gunners como spurs já haviam demonstrado intenção de contratar o número 25 do clube parisiense, quando aindava dava os primeiros passos como profissional. O interesse revive-se agora com as exibições do médio a não passarem despercebidas. Os valores no negócio dependerão da renovação ou não do criativo. O próximo mercado de transferências será fulcral na definição de um possível negócio.