"Hoje. Belek, Turquia. Mais detalhes mais tarde". Esta transcrição pertence a uma foto colocada no Twitter do Amkar, com Samuel Eto'o como personagem principal, desatando logo a loucura nas redes sociais, pois tudo parecia indicar que o avançado camaronês iria mudar-se desde os turcos do Alanyaspor para o futebol russo. Contudo, nem tudo o que parece... é.A notícia alastrou-se, foi dada por grande parte da imprensa internacional como oficial, forçando mesmo o próprio avançado a negar aquele rumor. Afinal, o ex-Barcelona apenas se juntou ao plantel da equipa turca, aproveitando a presença desta em solo turco.Uma coisa é certa: o Amkar decidiu ajudar à festa, pois no seu site colocou uma notícia com o sugestivo título "Samuel Eto'o juntou-se ao Amkar". Só depois, no corpo de texto, é que explica a natureza do encontro.

Autor: Fábio Lima