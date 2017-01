Continuar a ler

"[Depois de deixar o Manchester United] Pensei que talvez fosse parar, depois pensei que fosse um período sabático, mas agora acho que não voltarei a treinar", assumiu o holandês, de 65 anos, citado pelo jornal holandês 'De Telegraaf'.



Louis van Gaal, que admitiu ter recebido uma oferta do Valencia, clube da liga espanhola que enfrenta uma crise desportiva, clarificou os comentários proferidos na segunda-feira.



"Só disse que talvez me possa retirar, mas ainda não sei, ainda não o momento para o assumir", afirmou Van Gaal, que passou, entre outros clubes, pelo Manchester United, Ajax, Barcelona, Bayern Munique e pela seleção holandesa.



Com duas dezenas de títulos conquistados, Van Gaal venceu o seu grande troféu em 1994/95, quando conduziu o Ajax à vitória na Liga dos Campeões. "[Depois de deixar o Manchester United] Pensei que talvez fosse parar, depois pensei que fosse um período sabático, mas agora acho que não voltarei a treinar", assumiu o holandês, de 65 anos, citado pelo jornal holandês 'De Telegraaf'.Louis van Gaal, que admitiu ter recebido uma oferta do Valencia, clube da liga espanhola que enfrenta uma crise desportiva, clarificou os comentários proferidos na segunda-feira."Só disse que talvez me possa retirar, mas ainda não sei, ainda não o momento para o assumir", afirmou Van Gaal, que passou, entre outros clubes, pelo Manchester United, Ajax, Barcelona, Bayern Munique e pela seleção holandesa.Com duas dezenas de títulos conquistados, Van Gaal venceu o seu grande troféu em 1994/95, quando conduziu o Ajax à vitória na Liga dos Campeões.

O holandês Louis van Gaal esclareceu que tenciona voltar a trabalhar como treinador, dois dias depois de ter admitido a hipótese de encerrar a carreira devido a motivos pessoais. "Não vou retirar-me", disse Van Gaal à radio espanhola Cadena Ser, revelando: "tudo depende do que me for proposto".Na segunda-feira, o técnico, que está há mais de meio ano sem clube, após ter sido despedido do Manchester United - clube no qual foi sucedido por José Mourinho - admitiu a hipótese de não voltar a treinar.