Os dois futebolistas que habitualmente são titulares nas laterais da equipa do Tottenham estão na mira de Manchester United e de Manchester City, revela o jornal 'The Sun', dando conta de um negócio que poderá superar os 60 milhões de libras (68,86 milhões de euros ao câmbio desta terça-feira).O valor de mercado combinado dos dois internacionais ingleses não chega aos 30 milhões de euros, mas o facto de terem vindo a mostrar grande consistência e estabilidade exibicional na última temporada e meia - o que os levou a assegurarem presença regular na seleção -, bem como a competição que estará a existir nos bastidores entre os interessados na contratação, leva a que este negócio possa marcar o verão.A notícia salienta que o presidente do Tottenham, Daniel Levy, não facilitará as negociações pelos dois futebolistas de 26 anos, que renovaram recentemente os respetivos contratos até junho de 2021.