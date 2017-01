Menos de seis meses depois de ter-se despedido dos adeptos do Sporting, para assinar pelo Pescara, Alberto Aquilani foi na quarta-feira apresentado como reforço do Sassuolo, 16.º classificado da Série A italiana.Trata-se, no fundo, de uma promoção na carreira, uma vez que o seu anterior clube carrega a lanterna vermelha da competição, parecendo cada vez mais condenado a regressar à Série B.No momento da apresentar a nova camisola, o mesmo discurso de agosto, quando prometeu envergar com orgulho as cores do Pescara. "Não vejo a hora de começar: para mim é um desafio muito importante", afirmou o médio internacional italiano, cuja carreira parece ter entrado em declínio após a saída da Fiorentina, em 2015.

Autor: João Lopes