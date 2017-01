O Las Palmas anunciou que o internacional croata chega esta noite às Canárias, realizando os exames médicos na manhã de sexta-feira antes de ser apresentado.

O médio croata Alen Halilovic está de regresso a Espanha. Seis meses depois de ter chegado ao Hamburgo, que pagou 5 milhões de euros ao Barcelona, o jovem de 20 anos acaba de ser emprestado ao Las Palmas por um ano e meio, ficando o clube espanhol com opção de compra no final de 2017/18.Apesar de tenra idade, Halilovic vai conhecer o seu quinto clube como profissional depois de ter despontado no Dínamo Zagreb. O então jovem prodígio foi contratado pelo Barça em 2014, por 5 milhões de euros, mas fez apenas um jogo (29 minutos) na equipa principal dos catalães. Esteve ainda cedido ao Sporting Gijón em 2015/16, antes de rumar ao Hamburgo, onde realizou esta época sete encontros (só como titular).