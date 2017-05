Thanks for letting me know!! All the best https://t.co/1NhM6aUvls — Alex Bruce (@AlexBruce84) 24 de maio de 2017

Alex Bruce reagiu com humor ao facto de ter sido informado via Twitter, pelo Hull City, de que não fazia parte dos planos do clube para a próxima temporada. O defesa, de 32 anos, internacional pela Irlanda do Norte, escreveu na mesma rede social, "obrigado por me avisarem. Tudo de bom", após ler que encabeçava a lista de jogadores a dispensar, por se encontrarem em final de contrato."Alex Bruce lidera uma lista de jogadores que deixarão o Hull City, uma vez que seus contratos expirem no final de junho", lia-se no comunicado divulgado pelo clube despromovido ao Championship e que mantém, para já, o português Marco Silva no comando técnico.

Autor: João Lopes