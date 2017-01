Alexandre Pato viajou esta sexta-feira, ao final da tarde, na companhia do seu representante, com o objetivo de definir os termos de um eventual contrato com Tianjin Quanjian, clube chinês que contratou recentemente o internacional belga Axel Witsel, antigo jogador do Benfica.



Porquê Itália? Porque é em Itália que a equipa treinada por Fabio Canavarro está a realizar o estágio de pré-temporada e é lá que se encontram os homens responsáveis pela proposta de 18 milhões de euros, que deixou bastante satisfeitos os dirigentes do Villarreal, o dono do passe do internacional brasileiro.





Aliás, o entusiasmo dos dirigentes do submarino amarelo é tão grande, que Pato foi dispensado até segunda-feira à tarde e, em consequência, retirado da convocatória para o encontro de sábado, frente ao Granada, relativo à 20.ª jornada da Liga espanhola.



Esta não é a primeira vez que o emblema sedidado na cidade de Tiajin tenta convencer o avançado, de 27 anos, a rumar ao oriente. Há um ano, ainda Pato vestia a camisola do Corinthians, o clube chinês apresentou-lhe uma proposta que pevia o pagamento de 10 milhões de euros pelo seu passe e um salário anual na ordem dos 5 milhões de euros.



Alexandre Pato recusou, utilizando o argumento de que queria ainda voltar ao futebol europeu. Conseguiu-o, primeiro através de um empréstimo, de seis meses, ao Chelsea, depois com a compra definitiva pelo Villarreal, clube ao qual está contratualmente ligado até junho de 2020.



Autor: João Lopes