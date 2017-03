Continuar a ler

As novas informações avançadas pelo 'Daily Star' dão conta que a falta de progresso do Arsenal – está a 13 pontos do líder Chelsea com um jogo a menos, está praticamente eliminado da Champions (perdeu 5-1 com o Bayern ) e só está presente na Taça de Inglaterra – terá levado a que a frustração chegasse ao limite e que o desejo de sair fosse comunicado à direção.Espanha parece ser o destino mais provável. Os nomes do Sevilha , que tem feito uma temporada extraordinária, e do Atlético Madrid são os ecos mais fortes. Porém, também a China volta a ser mencionada, assim como os nomes da Juventus O negócio terá de ser feito no máximo este verão, caso os gunners queiram receber alguma uma compensação financeira pelo ex- Barcelona , que chegou a Londres em 2014 por 42 milhões de euros.