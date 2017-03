Continuar a ler

A este desgaste do treinador italiano no relacionamento com algumas das principais figuras do clube e do plantel, junta-se à proposta que terá recebido do Arsenal, onde chegará como sucessor de Arsène Wenger, sem grande pressão para ganhar de imediato o título, tendo em conta o desempenho do veterano francês nos últimos anos.



Todavia, Allegri tem de chegar a acordo com a administração da vecchia signora, uma vez que o seu contrato só termina no final de junho de 2018.



Ainda de acordo com a notícia do 'Calciomercato', a Juventus terá colocado de parte a possibilidade de contratar Paulo Sousa (Fiorentina) e Giampiero Gasperini (Atalanta) e Diego Simeone (Atlético Madrid), tendo apostado em Luciano Spalletti, cujo contrato com a Roma termina no final da presente temporada.