A notícia descreve Kane como um plano 'B' de José Mourinho, mas não se trata da primeira vez que o avançado dos spurs é apontado a uma equipa orientada pelo treinador português, pois foi colocado no lote de potenciais reforços do Chelsea para 2014/15.O Tottenham anunciou a renovação de contrato com Harry Kane, até junho de 2022, no início de dezembro, com o internacional inglês, autor de 22 golos em 27 jogos em todas as competições, a ficar com um salário anual que ronda os sete milhões de euros.