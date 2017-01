Continuar a ler

Despedida emocionante



Para trás ficam cinco anos a jogar em Portugal, onde Amilton passou por clubes como o Valenciano, Varzim e, na última época, U. Madeira. No entanto, foi a mudança para o Portimonense, no passado defeso, que mudou a vida do extremo. No Algarve, o brasileiro expressou todo o seu valor e assumiu-se como uma das figuras da equipa de Vítor Oliveira, que segue lançada rumo à promoção à Primeira Liga - atualmente, o Portimonense é líder da Segunda Liga, com 56 pontos, mais quatro que o Desp. Aves e 19(!) que a Académica.



"Foram seis meses muito positivos, tanto pessoal, como desportivamente. Trabalhei com pessoas sérias, que dão todas as condições para que os jogadores possam estar tranquilos. Desde o primeiro dia que me acolheram como um filho. São uma família! Só tenho que agradecer por terem aparecido na minha vida, pois ajudaram-me muito. Quero agradecer a todas pessoas do clube, aos meus companheiros e aos adeptos, que sempre tiveram um enorme carinho por mim. Mas a vida é assim... Desejo o maior sucesso para todos eles", sublinhou o jogador, não escondendo a emoção pela despedida.



Festa reservada



Confiante na subida do Portimonense à Primeira Liga, Amilton será agora um adepto fervoroso e deixa a promessa de voltar... para a festa. "Tenho a certeza que o vão conseguir porque todos merecem. Se no jogo da subida tiver uma folga, peço autorização aqui no clube e viajo para Portugal, de forma a poder festejar com eles, pois sinto que também faço parte dessa eventual conquista", frisou.



Amilton é um homem feliz com a mudança para o 1860 Munique. Depois de uma primeira metade de época a grande nível no Portimonense, com seis golos em 22 jogos, o brasileiro fechou os ciclo nos algarvios e, juntamente com o defesa Lumor, rumou à Alemanha para ser orientado por Vítor Pereira."É um passo muito importante para mim e para a minha família. Estou muito feliz porque esta mudança chega na melhor fase da minha carreira. Quero ajudar a equipa a cumprir os seus objetivos, que, esta época, uma vez que as coisas estão complicadas, passam apenas pela manutenção na segunda liga alemã. Depois, na próxima temporada, vamos atacar a subida à Bundesliga, de forma a poder colocar o clube no lugar onde merece", referiu o extremo, de 27 anos, em declarações exclusivas a, agradecendo o contributo determinante de Vítor Pereira na transferência: "Teve um papel muito importante porque, segundo o que me disseram, fui um pedido dele. Fico muito grato por isso e vou tentar demonstrar todo o meu valor. É um grande treinador, com muita ambição, experiente e penso que tem tudo para colocar o 1860 Munique no principal escalão do futebol alemão."

Autor: Fábio Aguiar