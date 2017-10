Carlo Ancelotti, que deixou o comando técnico do Bayern Munique na semana passada, após a derrota da equipa bávara com o PSG, na Liga dos Campeões, revelou que irá descansar nos próximos dez meses."Nos próximos dez meses não vou treinar qualquer equipa, vou descansar. Podem relaxar, agora vou descansar e divertir-me um pouco e no final da temporada logo falamos", afirmou o técnico italiano, que está de visita a Jerusalém, no âmbito de uma iniciativa de solidariedade, afastando rumores de um eventual interesse do AC Milan.Ancelotti também foi questionado sobre as críticas dos jogadores do Bayern Munique que têm vindo a público nos últimos dias, mas o técnico preferiu não lançar mais achas para a fogueira: " O silêncio é uma virtude , é melhor nem sobre isso."