Andrea Ranocchia, 28 anos, será reforço do Hull City, equipa orientada pelo português Marco Silva. O internacional italiano estava ao serviço do Inter Milão e vai assinar por empréstimo pelos ingleses com o salário a ser pago na totalidade pelos Tigers, segundo avança a 'Sky Sports'.Sem espaço na equipa de Milão, onde alinha o português João Mário, o central italiano vê assim a hipótese de ver a carreira relançada com este ingresso na Premier League.O jogador já foi visto no centro médico do Hull City e espera-se que a oficialização aconteça ainda na parte da manhã. Este será o 6.º reforço para Marco Silva que já viu chegar Evandro , Markus Henriksen, Oumar Niasse, Omar Elabdellaoui