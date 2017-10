Depois de um verão de negociações falhadas com o Liverpool para a contratação de Coutinho, o Barcelona promete voltar à carga pelo craque brasileiro, mas agora tem concorrência de peso. O canal francês Téléfoot avança que o PSG também pretende o médio de 25 anos e que o português Antero Henrique, diretor-geral do clube francês, já esteve em Londres numa reunião com o representante do jogador.



O encontro terá ocorrido durante a gala da FIFA, no passado dia 23, que consagrou Ronaldo como ‘The Best’, Um dos trunfos apresentados pelos parisienses é a presença nas suas fileiras de Neymar, grande amigo de Coutinho. Em Espanha, no entanto, asseguram que a estrela do Liverpool prefere uma mudança para o Barcelona, disposto a apresentar, já na reabertura de mercado, em janeiro, uma proposta a rondar os 150 milhões de euros para a sua contratação.