Desde então a sua carreira subiu de forma incrível, chegando mesmo ao ponto de ser contratado pelo Real Madrid ao Strømsgodset.



Aqui deixamos o resumo do esquema de trabalho:



Segunda-feira: 2 horas de trabalho a solo e 90 minutos com o clube

Terça-feira: 2 horas de trabalho a solo, 45 minutos no ginásio e 90 minutos com o clube

Quarta-feira: 90 minutos de jogo pelo clube

Quinta-feira: 1 hora de trabalho a solo e 2 horas com o clube

Sexta-feira: 2 horas de trabalho a solo, 45 minutos no ginásio e 90 minutos com o clube

Sábado: 2 horas de trabalho a solo e 2 horas com o clube

Para se chegar ao topo em qualquer área de atividade raros são os casos em que o trabalho e a consistência não têm um papel importante nesse sucesso. Cristiano Ronaldo é no Mundo do futebol um dos maiores exemplos disso e há muitos mais jogadores empenhados em seguir-lhe as pisadas. É o caso do norueguês Martin Ødegaard, que desde muito novo é visto como uma enorme promessa para o futuro e também desde muito novo trabalha... como gente grande.Veja-se como eram os seus treinos com apenas 13 anos. A imagem foi esta quinta-feira revelada pelo portal 'Dream Team' e mostra de que forma eram estruturados os dias do atual jogador do Real Madrid (mas que está cedido ao Heerenveen). E a imagem não deixa dúvidas: Ødegaard trabalhava um total de 22 horas e meia semanais, sem dias de descanso e com uma média diária de três horas de treino, entre a solo e com o clube.

Autor: Fábio Lima