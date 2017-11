Com contrato com o Barcelona até final da temporada 2019/20, Arda Turan estará estará a viver os últimos dias enquanto jogador do Barcelona. Pelo menos é isso que o médio parece desejar, pelo menos atendendo às palavras esta segunda-feira publicadas pelo 'Fanatik', que terão sido ditas pelo jogador, de 30 anos, numa reunião com Pep Segura, diretor geral do Barça."Não vou mudar a minha opinião: o Barcelona é o melhor clube do Mundo e jogar aqui foi um sonho. Mas chegou a altura de me ir embora", terá dito o jogador, que na mesma reunião pediu ao mesmo dirigente "ajuda para facilitar a saída".No Barcelona desde 2015, na altura numa transferência feita a troco de 34 milhões de euros, o médio turco acabou por nunca conseguir confirmar por completo os créditos que tinha ganho no At. Madrid e abandonará Camp Nou sem deixar muitas saudades.

Autor: Fábio Lima