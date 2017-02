Retirado dos relvados desde 2015, quando se despediu do River Plate, Pablo Aimar poderá estar de regresso aos relvados. O ex-Benfica, agora com 37 anos, foi inscrito pelo Estudiantes de Río Cuarto, clube da sua cidade natal e o primeiro que representou, para disputar a Copa Argentina, podendo assim ser utilizado nas partidas desta competição. Caso se confirme o regresso ao ativo do criativo, apelidado de 'Payaso', Aimar irá encontrar na sua nova equipa o seu irmão Andrés.De referir que esta não é a primeira vez que o nome de Aimar surge ligado a um regresso ao Estudiantes de Río Cuarto. No ano passado também se falou dessa possibilidade, ainda que, nessa altura, o desejo do clube, do campeonato Federal B, não se tenha concretizado.

Autor: Fábio Lima