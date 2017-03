El capitán Fernando Gago renovó su contrato y los hinchas de #Boca podrán disfrutar de su fútbol por tres años más. pic.twitter.com/42Qy6AcaDb — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) 10 de março de 2017

Regressado ao Boca Juniors em 2013, o médio Fernando Gago acertou esta sexta-feira a renovação do contrato com o histórico clube de Buenos Aires por mais três épocas. O internacional argentino, de 30 anos, terminava vínculo em junho e fica agora ligado à turma xeneize até 2020.Depois de ter chegado à primeira equipa do Boca com 18 anos, Gago passou por Real Madrid, Roma, Valencia e Velez Sarsfield antes de voltar a 'casa'. Atual capitão da equipa argentina, o médio assinou hoje um novo contrato que estipula uma cláusula de rescisão no valor de 10 milhões de euros.Refira-se que o Boca Juniors inicia este sábado a temporada oficial, visitando o Banfield na ronda inaugural do campeonato argentino.