Refira-se que o seu pai, atualmente com 55 anos, alinhou por Anderlecht (1983-1990) ou Bordéus (1990-1992), somando 73 internacionalizações. Já o seu meio-irmão Eidur, de 38 anos, passou por clubes como Chelsea, Barcelona ou Monaco, despedindo-se da seleção islandesa no Euro'2016 (com 88 internacionalizações), defrontando mesmo Portugal em França.

Com 16 anos, Arnor Borg Gudjohnsen assinou um contrato válido por duas épocas com o Swansea. O jovem médio ofensivo procura, assim, seguir as pisadas do pai Arnor Gudjohnsen e do meio-irmão Eidur Gudjohnsen, ambos antigos internacionais islandeses. O mais jovem dos Gudjohnsen chega a Inglaterra depois de dar nas vistas no seu país natal ao serviço do Breidablik UBK, destacando-se pelo facto de jogar habitualmente como número 10, no apoio aos avançados.