Os gunners estão dispostos a convencer o clube que tem o treinador português Leonardo Jardim à frente da equipa principal, a vender uma das maiores pérolas dos últimos anos, tendo para isso abrir os cordões à bolsa, visto Mbappé ter grande influência na estratégia do português.



O jovem jogador do Monaco, Kylian Mbappé, de 18 anos, tem estado em grande forma na Ligue 1. Na vitória de sábado do Monaco sobre o Metz por 5-0 , o avançado francês fez um 'hat-trick' e confirmou as boas credenciais que já tinha mostrado nos jogos anteriores.Com 24 jogos e 11 golos, o 'novo Thierry Henry', como é apelidado, não deixa a Europa indiferente e Arsenal e Tottenham estão na corrida pela contratação, segundo avança o jornal inglês 'Mirror'.