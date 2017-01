O Arsenal exerceu o direito a prolongar o contrato de Per Mertesacker e assim o defesa-central ficará no clube até junho de 2018. O anúncio da renovação do capitão de equipa foi feito pelo treinador Arsène Wenger, sublinhando o facto do internacional alemão estar de regresso aos treinos.Mertesacker não integra ainda o lote de disponíveis, mas Wenger revelou que estará disponível numa altura crucial da temporada, para a qual espera contar com os jogadores mais experientes do plantel, como é o caso. "Dentro de duas semanas passará a treinar com a equipa", disse WengerO defesa-central de 32 anos foi contratado no verão de 2011 ao Werder Bremen por 11,3 milhões de euros e regista 149 jogos na Premier League pelos gunners.