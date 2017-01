Como frisou Arsène Wenger, em conferência de imprensa de, o Arsenal não terá reforços nesta reabertura de mercado. O mesmo já não acontecerá no verão. Rachid Ghezzal, extremo do Lyon, está nas cogitações dos londrinos para reforçar a equipa na próxima época.O internacional argelino, de 24 anos, que se encontra a representar a seleção na CAN’2017, acaba contrato no fim da temporada, o que significa que poderá assinar pelo gunners a custo zero.Os londrinos não estão sozinhos na corrida por Ghezzal, também o Valencia, o Atlético Madrid, AC Milan e Everton demonstraram interesse no jogador.