Do lado do Dortmund, a mensagem é de gratidão. "Fez um trabalho extraordinário no clube. Há algumas semanas solicitou autorização para aceitar uma oferta elevada do Arsenal e não desejamos bloquear esta oportunidade", referiu o diretor desportivo Michael Zorc.

Pagam-se milhões por jogadores, milhões por treinadores e agora... milhões por olheiros. Sempre atento às promessas do futuro, o Arsenal resolveu reforçar a sua equipa de observação, contratando ao Borussia Dortmund o olheiro Sven Mislintat, pelo qual teve de pagar 1 milhão de euros, referentes à cláusula que existia no contrato entre o observador e o clube alemão.Um olheiro que representa uma viragem neste ramo do futebol, mas que tem provas dadas no passado, já que em dez anos de Borussia Dortmund descobriu jogadores como Ousmané Dembélé, Robert Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang, Mats Hummels ou Ilkay Gündogan. Daí todo o investimento feito pelos gunners, que agora esperam ter o mesmo sucesso que tiveram os alemães.

Autor: Fábio Lima