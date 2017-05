O Arsenal pretende contratar Danilo caso consiga fazer um bom negócio com a transferência de Héctor Bellerín. Todavia, os gunners só estão dispostos a pagar mais do que 20 milhões de euros pelo internacional brasileiro, valor distante dos 31,5 milhões de euros que o Real Madrid entregou ao FC Porto no verão de 2015.A publicação espanhola 'Don Balón' avança que os merengues estão tentados a transferir Danilo depois do lateral-direito ter ficado aquém das expetativas nas duas temporadas realizadas, mas pretendem recuperar boa parte do investimento feito na contratação.Mas, mesmo que o Barcelona pague bem por Bellerín, o Arsenal não tenciona aplicar esse dinheiro para tornar mais robusta a proposta por Danilo. Como trunfo negocial com o Real Madrid, os londrinos pretendem que os merengues aceitem negociar Karim Benzema. Pelo avançado e pelo lateral-direito já haveria maior disponibilidade financeira.