À medida que o tempo passa os rumores de jogadores que poderão reforçar o Arsenal vão-se somando. Desta feita o interesse dos gunners parece recair em Lorenzo Insigne, 25 anos, extremo do Nápoles que tem sido um dos destaques do 3.º classificado da Serie A, segundo noticia o 'Daily Star'.A atravessar mais uma época conturbada e com Wenger com o futuro incerto, o próximo mercado de transferências já mexe. Nomes como Benzema Lacazete ou Morata já foram apontados ao Arsenal. Insigne parece ser o homem que se segue.Os responsáveis dos gunners enviaram observadores ao jogo do Real Madrid frente ao Nápoles (3-1) , da passada quarta-feira para Liga dos Campeões, para observarem o internacional italiano que esta temporada já leva 9 golos e 8 assistências em 33 jogos. Apesar de ter mais dois anos e meio de contrato, a contratação não se afigurará impossível, com o clube orientado por Maurizio Sarri a ver com bons olhos um bom encaixe financeiro no próximo verão.