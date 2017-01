A novela em que se transformou a situação de Dimitri Payet no West Ham já vai longa e não parece ter fim à vista. O extremo francês expressou odos hammers e as notícias que dão conta desão várias. Arsène Wenger, treinador do Arsenal, rejeitou esta quinta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Burnley, a contratação do compatriota."Não precisamos de Payet porque temos vários jogadores criativos", começou por salientar o técnico de 67 anos que diz admirar as qualidades do internacional francês. O plantel dos gunners não deve sofrer mais qualquer alteração neste período de transferências, segundo Wenger.O treinador, que está há quase 21 anos à frente do clube, referiu que Danny Welbeck voltará em breve aos lote de disponíveis e que o Arsenal é muito forte ofensivamente, não precisando de ajustes. Desta forma, é quase certo que o futuro de Payet não deverá passar por Inglaterra - o extremo tem vindo a ser apontado, insistentemente, como reforço do Marselha.