Aos 35 anos, e depois de ter conquistados dois campeonatos em Portugal, ao serviço do Benfica, e um no Brasil, quando representou o Cruzeiro, o guardião chega a Chapecó após mais de seis meses sem jogar, que se seguiram a uma experiência pouco conseguida na Turquia, onde representou o modesto Osmanlispor, em apenas 4 partidas.



Na cerimónia de apresentação, realizada esta quinta-feira em Chapecó, Artur Moraes mostrou-se motivado com o novo desafio. "Estou muito feliz por estar aqui em Chapecó, na Chapecoense. De ter abraçado essa causa. A oportunidade de estar aqui e viver este momento histórico fez-me abrir mão de tudo e apanhar o avião o mais rápido possível", contou o guardião que não atua em qualquer clube brasileiro, desde que saiu do Coritiba, em 2006.

Antigo guarda-redes de Sp. Braga e Benfica, Artur Moraes é a mais recente e, em simultâneo, a mais sonante contratação da Chapecoense, clube que continua a contratar futebolistas para substituir os 19 que pereceram no acidente aéreo ocorrido a 28 de novembro de 2016, próximo de Medellin, na Colômbia.

Autor: João Lopes