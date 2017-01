O internacional inglês Ashley Young pode ver a carreira tomar um novo rumo. O jogador que chegou ao Manchester United em 2011 vindo do Aston Villa tem no lucrativo mercado chinês a saída perfeita e, avança a Sky Sports, o Shandong Luneng é já revelou interesse no extremo.Tendo apenas 4 jogos na Premier League desde que Mourinho assumiu o comando técnico dos red devils no início da época, Young, de 31 anos, é considerado dispensável por toda a estrutura do United.Os valores do negócio nunca se aproximarão dos 20 milhões de euros que em 2011 fizeram o extremo inglês trocar o Aston Villa pelo Manchester United, porém a quantia oferecida a Young será bastante atrativa. A conclusão da transferência dependerá assim da vontade do jogador.