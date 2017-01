O Atlético Madrid antecipou-se ao Barcelona, Chelsea e Manchester United e assegurou junto do Nacional Montevideu a pérola uruguaia de 16 anos, Juan Manuel Sanabria, segundo avança o 'MundoDeportivo'.O jovem prodígio estava a ser seguido pelos 'tubarões europeus' há já algum tempo, sendo que foram vários a enviar observadores para recolher informações. Os colchoneros chegaram esta sexta-feira a acordo com o clube uruguaio para que Sanabria vá para Espanha assim que cumpra os 18 anos. Os valores do negócio não são ainda conhecidos.Com a conclusão desta operação, o clube do português Tiago garante assim uma das maiores pérolas do futebol sul-americano.