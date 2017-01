Continuar a ler

Aubameyang explicou que não importa o que lhe oferecerem, que a sua resposta será negativa, justificando que este tipo de ação "não faz parte" da sua mentalidade e que, por isso, o Bayern Munique estará excluído.



O Dortmund ficou em 2013 e 2014 sem Mario Götze e Robert Lewandowski, jogadores que assinaram pelo rival Bayern Munique, embora o primeiro tenha regressado esta época à formação do Borussia.



No início desta temporada, foi o central Mats Hummels a trocar o Borussia pelo Bayern, reforçando algumas críticas de que a equipa de Munique enfraquece os principais rivais, de modo a manter a supremacia no futebol alemão.



Ainda em relação a Aubameyang, o avançado gabonês, de 27 anos, não descarta, porém, a possibilidade de um dia jogar pelo Real Madrid.



O internacional gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, que encontrará o Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões, garantiu esta sexta-feira que jamais assinará pelo Bayern Munique, por respeito aos adeptos do Borussia Dortmund."Nunca irei para o Bayern, isso é certo. Seria um golpe muito duro para os adeptos do Dortmund", disse o avançado, melhor marcador da Bundesliga, com 16 golos, ao jornal 'FussballBild', desde Libreville, onde disputa a CAN'2017.

Autor: Lusa