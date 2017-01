Gareth Bale, avançado do Real Madrid, volta a ser assediado pelos 'grandes' de Inglaterra. Segundo adianta esta terça-feira a imprensa inglesa, Manchester United e Chelsea estarão dispostos a investir 200 milhões de euros na compra do galês e a oferecer um vencimento a rondar os 400 mil euros semanais.Ainda que com estes números astronómicos, não será fácil levar o avançado do Real Madrid a sair da equipa que lidera, neste momento, o campeonato espanhol.Caso se confirme, esta transferência ultrapassaria a de Paul Pogba, que trocou a Juventus pelo Man. United a troco de 120 milhões de euros, na altura batendo o anterior máximo, que pertencia a Cristiano Ronaldo.